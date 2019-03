Fiorentina, tutti d'accordo: Muriel resta in viola per 15 milioni di euro

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Come sottolinea questa mattina La Nazione, l'impatto di Luis Muriel a Firenze è stato devastante. In maglia viola - si legge - il colombiano si è reso protagonista con gol fantastici e peso specifico dello spogliatoio. La Fiorentina ha in mano l'opzione del diritto di acquistarlo per 15 milioni secchi, il giocatore ne guadagna 4 lordi a stagione e rientra dunque nel livello ultra top dei parametri viola. Ma a nessuno dentro la società sfugge il senso di un incrocio così funzionale per la Fiorentina.