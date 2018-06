Fiorentina tutti i no milionari per puntare all'Europa

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Fiorentina fa muro intorno ai suoi giocatori di maggior talento. Ha chiuso le porte a una possibile cessione di Federico Chiesa, che dunque resta al centro del progetto tecnico di Pioli; ha rifiutato 40 milioni del Marsiglia per Simeone e 35 dell'Atletico Madrid per Milenkovic; ha anche detto a proposte da 25 milioni arrivate per Veretout e Pezzella, rispettivamente da Lione e Borussia Dortmund. Questa è la strada tracciata per puntare all'Europa. A riportarlo è Il Corriere della Sera.