Fiorentina, tutti sotto esame: il prossimo mese sarà decisivo

© foto di Federico Gaetano

Stefano Pioli, i giocatori e Pantaleo Corvino. In casa Fiorentina nessuno può dormire sonni tranquilli e secondo quanto riportato da La Nazione di questa mattina il prossimo mese sarà decisivo per le conferme in vista della stagione che verrà. I Della Valle sono stati chiari, è arrivato il momento di fare il salto di qualità e migliorare una classifica non all'altezza. Sei gare per la svolta: Atalanta, Udinese e Torino in trasferta, mentre al Franchi arriveranno Chievo, Benevento e Crotone.