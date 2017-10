Fiorentina, Tuttosport: "Cristallo Saponara: ancora un infortunio"

© foto di Giacomo Morini

Anche sulle pagine di Tuttosport si parla dell'ennesimo infortunio per Riccardo Saponara, trequartista della Fiorentina. Da quando è approdato in viola è stato più fuori che in campo, tra infortuni e scelte dell'ex tecnico gigliato Paulo Sousa. Nella stagione che avrebbe dovuto consacrarlo nella Fiorentina presente e futura, l'ex Empoli non riesce a trovare pace. Di nuovo fermo per infortunio, questa volta per una metatarsalgia del piede sinistro che lo ha costretto a seguire un lavoro differenziato: domani contro l'Udinese non sarà disponibile.