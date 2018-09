Fiorentina-Udinese, 1-0 il finale. Passepartout Benassi e la viola vola

© foto di www.imagephotoagency.it

Una partita chiusa, tattica, estremamente fisica, che ha visto la Fiorentina sfruttare il fattore Franchi e portare a casa altri 3 punti dopo il successo d'esordio sul Chievo. 1-0 il finale della gara contro l'Udinese che ha visto ancora una volta in Marco Benassi il man of the match, autore del gol vittoria.

PRIMO TEMPO DI STUDIO - La prima frazione si è chiusa sullo 0-0, con i viola che hanno provato a fare la partita e l'Udinese più attenta a non subire piuttosto che a offendere. I due portieri, Lafont e Scuffet, non hanno praticamente toccato il pallone, con gli uomini di Pioli che si sono comunque resi pericolosi in un paio di occasioni con Chiesa e una punizione di Eysseric.

ANCORA BENASSI - La ripresa si apre con ritmi più alti rispetto alla prima frazione, ma il canovaccio non cambia. La Fiorentina prova a fare gioco, l'Udinese corta in difesa e pronta a far male con i contropiedi guidati sempre e soltanto da De Paul, il vero cervello di questa squadra. Dopo alcuni tentativi su calcio piazzato, ecco l'episodio che cambia le sorti della gara: angolo battuto male dall'Udinese, strappo di Chiesa su tutta la lunghezza del campo e assist perfetto per l'accorrente Benassi. Il 24 viola è bravo a sfuggire al pressing di Lasagna e battere Scuffet al volo.

GESTIONE FINALE - L'Udinese accusa il colpo e prova a reagire, ma gli avanti friulani non riescono ad impensierire la retroguardia gigliata. Neanche le mosse di Velazquez, che negli ultimi 10 minuti schiera un 4-1-3-2, servono a cambiare il risultato e anzi i viola rischiano di raddoppiare nei minuti di recupero con Dabo e Chiesa. Un risultato, 1-0, che sembra comunque rispecchiare i valori visti in campo.