Fiorentina-Udinese, i convocati di Tudor: tornano De Paul e Ter Avest

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il tecnico dell'Udinese, Igor Tudor, ha diramato la lista dei convocati per la partita contro la Fiorentina al Franchi in programma per domani alle 12.30.

Portieri: Musso, Perisan, Nicolas.

Difensori: Sierralta, Samir, Opoku, Ekong, Nuytinck, Ter Avest, Larsen, De Maio.

Centrocampisti: Fofana, Jajalo, De Paul, Walace, Sema, Mandragora, Barak.

Attaccanti: Okaka, Lasagna, Pussetto, Nestorowski, Teodorczyk.