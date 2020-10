Fiorentina-Udinese, le formazioni ufficiali: Ribery in tribuna, Callejon e Molina debuttano dal 1'

vedi letture

Alle ore 18 scendono in campo Fiorentina e Udinese. Sono state rese note le formazioni ufficiali di entrambe le squadre. Partendo dai padroni di casa, Iachini deve rinunciare a Ribery, non al meglio e neanche in panchina, ma può così lanciare dal 1' Callejon in attacco, al fianco di Vlahovic e non Kouame. Per il resto nessun cambio rispetto all'undici scelto nelle ultime uscite. In casa Udinese, invece, c'è il debutto da titolare per Molina sulla fascia destra, mentre riecco il centrocampo a tutta qualità con De Paul e Pereyra, le cui spalle sono coperte da Arslan. Davanti Lasagna e Okaka.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Callejon, Vlahovic.

Allenatore: Giuseppe Iachini.

Udinese (3-5-2): Nicolas; Becao, De Maio, Samir; Molina, De Paul, Arslan, Pereyra, Ouwejan; Lasagna, Okaka.

Allenatore: Luca Gotti.