Fiorentina, un altro giorno di riflessione per Commisso: Iachini traballa, Prandelli già pronto

"Un giorno in più, che se ne va", cantava ormai più di qualche anno fa Riccardo Fogli, ed è più o meno quello che devono aver pensato i sostenitori della Fiorentina quando ieri hanno appreso dell'ulteriore tempo che il presidente della Fiorentina si è preso per decidere il futuro della panchina. Il posto di Iachini è ormai anche qualcosa più che traballante, e con l'arrivo della sosta potrebbero essere davvero maturato il momento per un addio anticipato, nonostante fosse proprio Commisso il primo - ad oggi però anche forse l'unico - a credere nella sua riconferma per questo campionato. Il numero uno viola però, nel frattempo rientrato negli USA, non si è ancora espresso: dovrebbe farlo con ogni probabilità oggi, con le quotazioni di conferma ed esonero che ballano pericolosamente ogni ora che passa verso l'una o l'altra parte. Nel caso si vada per il secondo, è già pronto Cesare Prandelli, che avrebbe già dato il suo assenso di massima per un contratto di pochi mesi - fino a giugno prossimo - con opzione in caso di lavoro che vada oltre la norma. Perché di mediocrità, al momento, il mondo della Fiorentina ne è intriso, e la partita vista sabato sera in quel di Parma, alla stregua di uno spot contro il calcio da parte delle due fazioni, ne è la prova. Con ogni probabilità, quest'oggi ogni dubbio sarà risolto: a Firenze e dintorni sono tutti in attesa di Commisso.