Fiorentina, un anno di Rocco Commisso. Il dg Barone: "Grazie per la tua dedizione, forza viola!"

vedi letture

Alla fine della conferenza stampa celebrativa del primo anno di presidenza di Rocco Commisso alla Fiorentina, il direttore generale viola Joe Barone è intervenuto virtualmente dal Franchi con queste parole: "Ciao Rocco, ti specifico che dietro di me qui allo stadio c'è in questo questo momento la parte più importante, ossia la Curva Fiesole. Voglio ringraziarti per la tua dedizione così come tutte le persone che ogni giorno sono accanto a te e credono in te, compresa la tua famiglia. Forza Viola".