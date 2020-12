Fiorentina, un attacco da ripensare: via Cutrone, dubbio Kouame. Mancano gli esterni

Se c'è una cosa che sfugge alla soggettività di chi scrive è l'incerta costruzione della rosa della Fiorentina, una squadra pensata per il 3-5-2 di Iachini ma che dopo solo otto partite ha dovuto fare i conti con il cambio di allenatore, rivelandosi non adeguata per il 4-3-3 che Prandelli aveva in mente quando ha accettato l'incarico. Un paio di turni di prova poi, preso atto delle difficoltà di Kouame sulla fascia destra e della condizione ben poco brillante di Callejon, il tecnico di Orzinuovi ha capito che non era più cosa: nelle ultime uscite, dunque, la Fiorentina si è messa in campo con il 3-4-2-1. In previsione futura, però, vi è più di un'informazione di corridoio che lascia intendere come la squadra mercato viola possa guardarsi intorno anche per un altro uomo di fascia da aggiungere alla squadra, oltre o in alternativa alla tanto chiacchierata punta centrale, in previsione dell'addio quasi certo di Cutrone e di quello non da escludere di Kouame. Magari un prestito, anche perché in casa viola c'è tutta l'intenzione di riportare Sottil a Firenze a fine stagione, e che ad oggi c'è comunque Ribery padrone indiscusso di un posto: numericamente, però, serve almeno un'aggiunta nel reparto che più promette d'esser rivoluzionato in inverno, l'attacco.