Fiorentina, un grido dagli USA: Commisso non ci sta e punta ancora il dito verso gli arbitri

In attesa della decisione sulla panchina, torna a farsi sentire Rocco Commisso dagli Stati Uniti, dopo la sconfitta per 2-1 della sua Fiorentina in casa della Roma. Una condanna passata attraverso due rigori, dei quali il secondo ha fatto discutere con fervore gli appassionati sin dal momento della sua assegnazione. Anche perché, oltre ai dubbi sul merito del fischio per il contatto Terracciano-Dzeko, c'è di mezzo persino un sospetto tocco del pallone sull'arbitro Chiffi, situazione che richiederebbe lo stop all'azione. Un intervento che non gira troppo attorno alla questione - come da stile - quello di Commisso: "Vorrei che ci spiegassero (...) Anche questa volta ci troviamo a non capire il criterio utilizzato per il VAR (...) Non è possibile che il calcio italiano faccia queste figure, mi sento preso in giro". Dichiarazioni tutt'altro che democristiane, insomma, e ancora una volta indirizzate alla classe arbitrale, già stuzzicata ed invitata a decise migliorie in occasione della sconfitta di Torino, in casa della Juventus fresca di nono Scudetto consecutivo in queste ore. La reazione dell'AIA, nella figura del presidente Nicchi, passò attraverso scambi al vetriolo e scarse dosi di dialogo: sarà curioso capire questa volta, con qualcuno che suppone persino richieste ufficiali e ventila addirittura ipotesi di ripetizione, come reagiranno i rappresentanti degli arbitri all'ennesima provocazione. Una cosa è certa: l'arrivo di Rocco Commisso sul panorama del calcio italiano non è stato, non è e non sarà mai all'insegna dell'accomodamento, e di dimostrazioni ce ne sono già state.