Fiorentina, un ko che non cambia i piani palesati col mercato di gennaio

La sconfitta della Fiorentina contro l'Atalanta, non cambia i piani viola chiariti senza mezzi termini con le operazioni fatte nel corso del mercato di gennaio. I dirigenti di Commisso, hanno acquistato solo due giocatori pronti all'uso: Cutrone e Duncan, anche se il secondo non si è ancora visto a causa di un infortunio; e ben tre giocatori per la prossima stagione. Amrabat in modo esplicito, visto che è rimasto per sei mesi in prestito all'Hellas per le regole dei trasferimenti, Kouamé per la rottura del legamento crociato che lo vedrà restare fuori almeno fino a maggio e Agudelo perché ritenuto più un prospetto su cui lavorare per il futuro che per schierarlo nel presente.

SALVEZZA E RIVOLUZIONE - Il club viola, con la scelta di Iachini, ha dichiarato al mondo di voler puntare a una salvezza tranquilla dopo i disastri della gestione Montella, per poi ripartire con maggiore forza la prossima estate, quando anche i dirigenti avranno tutto il tempo necessario per decidere il da farsi per panchina e rosa. Ci sarà un cambio di allenatore, col sogno Spalletti, oggi avvistato ancora una volta in tribuna, che non tramonta e che però avrà bisogno dei giusti investimenti anche in sede di calciomercato. Quelli fatti a gennaio sono già stati importanti e visti i ruoli non escludono assolutamente l'idea di un avvicendamento tra lo stesso Iachini e il tecnico di Certaldo. Staremo a vedere, è troppo presto per avere certezze in tal senso.

NUOVI INVESTIMENTI - E' chiaro a tutti che questa squadra abbia in seno, da una parte giocatori giovani e forti anche in prospettiva e dall'altra alcuni buoni giocatori che però non hanno certo la possibilità di ambire ai palcoscenici internazionali. Questi mesi serviranno per valutare chi cedere in estate per poi tornare sul mercato. Commisso non si è nascosto né pubblicamente né in privato e si dice che sia prontissimo a mettere sul piatto un altro bel pacco di milioni per dare alla squadra un carattere immediatamente formato Europa. Non sarà facile, perché in queste situazioni il tempo del rilancio è variabile e mai certo, però se la passione andrà di pari passo con gli investimenti, c'è da credere che il futuro viola sarà decisamente diverso rispetto a questa triste attualità.