Fiorentina, una settimana interlocutoria: i viola preparano il terreno

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L’avvio è stato col botto. Perché la Fiorentina ha segnato comunque il mese di giugno e fin qui anche questo mercato estivo: l’addio dei Della Valle, l’arrivo di Rocco Commisso. La conferma di Montella e la separazione da Pantaleo Corvino, con il ritorno di Daniele Pradè alla direzione sportiva. Dopo le firme, gli abbracci a New York e la definizione del quadro societario, ancora in fase di ultimazione a dirla tutta, è rimasto sin qui deluso chi si aspettava un avvio nel segno dei fuochi d’artificio anche sul mercato dei giocatori.

Vanno prese le misure. Pradè e Montella si conoscono benissimo, così come entrambi conoscono la realtà del calciomercato italiano. Però la prima settimana a pieno regime del ds è stata quella in cui capire dove e come muoversi. Con alcune situazioni da sistemare nell’immediato: Jordan Veretout, in primis. Il centrocampista era già pronto a salutare, i mancati affondi del Milan spingono la Roma a vedere possibile il sorpasso, che potrebbe concretizzarsi nella giornata di lunedì. Poi c’è da aspettarsi tutta una serie di cessioni per limare la rosa (a partire da Laurini destinato al Parma) e preparare il terreno ai nuovi innesti, e anche in tal senso si entrerà nel vivo a breve. Infine, ci sarà tempo per capire il futuro di Federico Chiesa, che per ora è concentrato giustamente sull’Under 21.

In entrata, ritorni di fiamma e suggestioni, ma non solo. Emiliano Viviano è un affare (anche) di cuore che può diventare concreto, per quanto la cessione di Lafont al momento non paia in programma. Discorso diverso per Borja Valero, ipotesi meno calda di quanto non si potesse immaginare dopo le prime battute. Su Manuel Lazzari il rischio è quello di essersi mossi in ritardo rispetto alla Lazio; per Ismaël Bennacer, invece, i tempi paiono giusti. E chissà che non possa essere davvero la volta di Mario Balotelli in viola. È un tourbillon di nomi già iniziato e continuerà, per una piazza che voglia di tornare a cullare ambizioni e a sognare in grande. La prima settimana interlocutoria è vicina alla conclusione, con questa Fiorentina ci sarà da divertirsi.