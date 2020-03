Fiorentina, una trasferta mai piacevole a Udine. La parentesi si chiude con troppa paura

C'è poco di positivo da portarsi dietro, in casa Fiorentina, dopo il pareggio a reti bianche di Udine. Alla Dacia Arena è andata in scena una recita con il denominatore comune rappresentato dalla tensione, valevole sia per i friulani che per i viola, e nel desolante palcoscenico dello stadio a porte vuote - un'immagine divenuta ormai più che consuetudine in queste ultime ore nel calcio del nostro paese - non si è visto neanche un gol, in una partita giocata sotto ritmo, come se i protagonisti in campo non volessero forzare, quasi a rispettare il celeberrimo metro di distanza anti-virus. Sciocchezze retoriche a parte, la prestazione è stata scialba da ambo le parti, vuota di occasioni vere, se si eccettuano un palo di Milenkovic e l'incornata di Okaka poco alta, con tanto di musichetta post-gol partita per sbaglio dagli amplificatori. Per chi, chissà, poi... Sul rettangolo verde, a Udine, ha pesato sì la classifica - e soprattutto le vittorie delle due genovesi nel pomeriggio - ma di più ancora il clima surreale con il quale ci si è preparati, e si arrivati ad una partita che peraltro in casa viola, da due anni a questa parte, evoca ricordi tutt'altro che piacevoli. Ultima, ma non ultima, la trasferta a vuoto della settimana scorsa. Per questo, e per altri motivi, meglio chiudere del tutto la parentesi Dacia Arena.