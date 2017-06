Fiorentina, Valencia in pressing per Badelj: accordo vicino

Il Valencia in pressing per Milan Badelj. Secondo quanto riferito da SuperDeporte, il club iberico sarebbe prossimo a chiudere per il centrocampista croato della Fiorentina. In particolare, l'accordo con il giocatore sarebbe praticamente raggiunto, ma sarebbe vicina anche la fumata bianca con i viola, per una cifra compresa tra 5 e 10 milioni di euro.