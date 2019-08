© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fiorentina attivissima sul mercato. Come riporta Sky Sport, oltre a un terzino, un esterno offensivo e un centrocampista, i viola cercano anche una punta che possa sostituire il possibile partente Giovanni Simeone. Se per l'argentino dovesse accendersi nelle prossime ore la pista Cagliari, Pradè sarebbe pronto così a stringere per il grande obiettivo Pedro, talento brasiliano del Fluminense di appena 22 anni.