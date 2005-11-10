Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, dopo la sconfitta rimediata in casa del Monza è intervenuto al microfono di Dazn: "Ottimo approccio, poi dopo il rigore ci siamo un po' squagliati perché ognuno provava a risolverla individualmente. Da questa partita capiamo che nel calcio ci vuole fame e anche umiltà, perché da soli non si vincono le partite, serve un gruppo che rema tutto nella stessa direzione. Questo dobbiamo capire da questa partita".

Avete sofferto sugli esterni?

"Finché siamo stati ordinati in campo, la prima mezzora abbiamo recuperato tanti palloni in alto, eravamo sempre ben messi. Avevamo deciso di difendere abbassando un'ala, Gnonto, e uscire con una mezzala, Gonçalves. Finché siamo stati ordinati l'abbiamo fatto bene. Purtroppo poi ci succede che quando c'è un episodio, qualche transizione, qualche contrasto perso, perdiamo la posizione e non sappiamo recuperarla. Abbiamo dei terzini offensivi, stiamo avendo tanti problemi coi difensori centrali, anche oggi Viery si è fatto male. Quando prendi tanti gol devi trovare soluzioni, e per me la soluzione oggi era mettersi a tre, anche per i terzini che abbiamo, ma non abbiamo potuto farlo. Ma questi sono alibi. Questa squadra è talentuosa, ma deve capire che il campionato italiano è difficile. Stasera ha vinto chi ha avuto più fame. Ho visto dei contrasti in cui noi siamo caduti a terra e loro no".

Questa sconfitta è un passo indietro? Nei prossimi giorni ci saranno provvedimenti?

"Intanto bisogna anzitutto chiedere scusa ai tifosi. Bisogna trovare sempre un rimedio e giovedì andremo in ritiro".