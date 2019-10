Fiorentina, Venuti: "A Lecce ho pensato che non sarei più tornato"

Lorenzo Venuti, difensore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa dopo aver rinnovato il proprio contratto fino al giugno del 2023: "Non mi nascondo: ci sono stati periodi in cui pensavo di aver chiuso la mia esperienza a Firenze. 5 anni in prestito sono molti e quando ti senti dire che devi fare qualcosa per convincere qualcuno, pur avendo vinto due campionati, ti senti un po' in difficoltà. A Lecce ho pensato che non sarei mai più tornato, ma dopo aver vinto il campionato e dopo il ritorno di Pradè e ci siamo parlati, allora ho sentito la fiducia che mi mancava da tempo nel tornare a casa. Sono contento di averla ripagata e di aver rinnovato".