Fiorentina, Venuti: "La squadra è sempre stata unita. Questa è stata la partita del gruppo"

vedi letture

Lorenzo Venuti, difensore della Fiorentina, ha parlato al termine del pareggio contro il Sassuolo: "Questa è la partita del gruppo, perché era quello che ci era stato chiesto al di là dei miglioramenti tecnici e anche noi lo ricercavamo. Oggi possiamo essere soddisfatti per aver raggiunto questi obiettivi. Traversa Ribery? Il rammarico è tanto. Anche per il gol che ho sbagliato io. In un periodo come questo, ogni minimo dettaglio fa la differenza e dobbiamo sfruttar ele occasioni. La squadra però è giusta e dobbiamo ripartire da questa voglia di sacrificarsi l'uno per l'altro. IN questa situazione dobbiamo sfruttare ogni minima occasione. Il fatto di essersi sacrificati tanto, vedendo nel compagno la voglia di fare uno scatto in più, ti porta anche ad andare avanti per inerzia. Il ritiro? Come ho sempre detto, parla sempre il campo. Quando non ci sono le vittorie si punta il dito, ma il gruppo è sempre stato unito anche se agli occhi delle persone non è sembrato. Siamo sempre stati uniti e sempre lo saremo".