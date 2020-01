© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lorenzo Venuti, difensore della Fiorentina, ha così parlato a Sky Sport prima della partita interna contro il Genoa: "Il mister sta facendo un lavoro completo, dalla testa all'aspetto tecnico-tattico. La componente fondamentale è aver risvegliato in noi l'autostima per mettere il nostro valore in campo. Ultima o prima non fa differenza, ogni partita va affrontata come fosse la più importante del campionato. Passa tutto dall'approccio, serve partire forte e indirizzare. Spero sia una chance anche per me".