Fiorentina, Venuti verso la cessione: Corvino incontra l'agente

© foto di Giacomo Morini

Quella che inizierà lunedì potrebbe essere una settimana decisiva per definire il futuro di Lorenzo Venuti: il terzino destro della Fiorentina è già da tempo finito nel mirino di alcune squadre di A, con il Genoa in testa, e sembra non rientrare più nei piani dei viola. Motivo per cui - secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it - nella prossima settimana è in programma un faccia a faccia tra il manager del giocatore e il dg viola Pantaleo Corvino, che da Venuti spera a questo di poter monetizzare almeno 3 milioni di euro dalla sua cessione.