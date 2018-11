Fiorentina, Veretout: "Abbiamo fiducia e anche l'ambiente ne ha in noi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Jordan Veretout ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuto di distanza dalla partita contro la Roma. Queste le dichiarazioni del centrocampista della Fiorentina: "Pochi punti? Non siamo preoccupati, le ultime due partite sono state un po' difficili ma abbiamo fiducia così come l'ambiente ce l'ha in noi. Sappiamo che la Roma è una grande squadra e oggi ci servirà giocare una partita perfetta".