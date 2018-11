Fiorentina, Veretout: "Battere la Juve? Prepareremo una pozione magica"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In vista di Fiorentina-Juventus ai microfoni di SkySport ha parlato Jordan Veretout, centrocampista francese del club viola. "Da quando sono arrivato a Firenze - spiega l'ex Aston Villa - i tifosi mi hanno fatto capire quanto sia importante la gara contro la Juventus. Per noi sarà una gara molto difficile per la quale metteremo sul tavolo tutte le nostre carte migliori. La Juve è una squadra fortissima, che può vincere sia il campionato che la Champions League. E' un'ottima squadra e con Ronaldo lo è ancora di più. Possono vincere davvero tutto. Noi in crisi? Non è vero. Abbiamo giocato buone gare e il fatto che non vinciano da cinque turni sarà senza dubbio uno stimolo in più in vista di sabato. Il segreto per battere la Juventus? Non lo so, proveremo a preparare una pozione magica per superarli. Un gol sabato? Sarebbe davvero qualcosa di magico, ma sinceramente segnare non è il mio primo pensiero. L'importante è che la Fiorentina vinca e per riuscirci può segnare chiunque, anche un difensore. Chiesa? La fascia di capitano indossata contro il Bologna sarà per lui uno stimolo in più. I tifosi lo chiamano "Il figlio della città" e questo dimostra il legame che c'è. E' giovane, ha ottime qualità ma può migliorare ancora. Il mio rapporto con Firenze? La gente mi paragona ad un gladiatore perché do tutto quello che ho in campo. Un paragone che mi rappresenta e mi piace molto. Perché amo la battaglia sul campo"