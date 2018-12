© foto di Federico De Luca

Jordan Veretout, centrocampista della Fiorentina, ha parlato così in zona mista dopo la partita vinta contro il MIlan: "Era una partita importante per noi, affrontavamo una grande squadra e abbiamo ottenuto la prima vittoria stagionale in trasferta. Champions? Siamo tutti molto contenti della vittoria ma lavoriamo una partita alla volta. Per ora non ci pensiamo, poi vedremo. Prima vittoria contro una grande? E' sempre difficile vincere con una grande e oggi lo abbiamo fatto. Natale? Riposerò a casa con la famiglia, cercando di recuperare il più possibile per la partita con il Parma. Rinnovo di contratto? Preferisco non parlarne". Riporta Firenzeviola.it.