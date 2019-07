© foto di Giacomo Morini

Jordan Veretout chiederà alla Fiorentina di non andare in ritiro. Il centrocampista ha chiesto la cessione e spera che la situazione si risolva in tempi brevi. La proposta del Milan, pervenuta ieri, è di 13 milioni di euro più il cartellino di Lucas Biglia, come spiega SportItalia.