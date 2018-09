Fiorentina, Veretout: "Il mercato è alle spalle: sono felice di essere viola"

© foto di Giacomo Morini

Jordan Veretout, centrocampista della Fiorentina, ha parlato al Corriere Fiorentino: "Sono pronto per cambiare ruolo e giocare più indietro. Dovrò abituarmi e segnerò meno, ma toccherò tanti palloni e questo mi piace. Benassi? E' un giocatore fondamentale per noi e questo inizio da goleador non mi ha stupito. Non è un caso se è stato chiamato in Nazionale. Io e la Francia? Ci proverò con tutto me stesso anche se parliamo della Nazionale campione del mondo. Io leader? Non mi sento più importante degli altri. Il leader è il gruppo. Astori? Ecco, lui sì che era un leader. Non è rimpiazzabile, nessuno potrà essere mai come lui ed è per questo che quando scendiamo in campo lo facciamo per lui. Obiettivi? Noi giochiamo a calcio per giocare in Europa. Lavoriamo ogni giorno per questo obiettivo. La Fiorentina è una grande squadra e deve stare in Europa. Il mercato? Non è importante pensare a queste cose adesso. Il mercato è alle spalle, sono un giocatore della Fiorentina e sono molto felice. Rinnovo? Ripeto: sono molto felice di giocare per la Fiorentina".