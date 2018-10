Fiorentina, Veretout in cima alla lista dell'Inter per gennaio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Considerate le difficoltà di andare a pescare un centrocampista all'estero – scrive stamani il Corriere dello Sport - Stadio –, l'Inter ha messo in cima alla lista dei desideri il giocatore viola Jordan Veretout. La sua crescita è seguita con grande attenzione, e anche Luciano Spalletti lo stima parecchio. Naturalmente ci sarà da convincere la Fiorentina, per un'impresa che non si presenta semplice in quanto il francese è legato da un contratto lungo con il club dei Della Valle che, a loro volta, lo valutano una cifra importante poiché non intendono privarsene.