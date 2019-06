Fiorentina, Veretout in stand-by: spunta la Roma e c'è il sogno PSG

© foto di Federico De Luca

Non solo il Napoli, anche Roma e Atalanta guardano in casa Fiorentina sulle orme di Jordan Veretout. Come riporta FirenzeViola.it, il centrocampista francese piace non poco ai giallorossi, alla ricerca di rinforzi in mediana dopo aver salutato De Rossi. All'estero ci sono poi Arsenal e Siviglia, anche se il calciatore preferirebbe restare in Serie A.

Situazione in stand-by - Se non è da escludere neanche un ritorno in patria qualora arrivasse la chiamata del PSG di Leonardo, che lo aveva già cercato per il Milan, la situazione di Jordan Veretout ad oggi resta comunque in totale stand-by. Il suo agente ha dovuto infatti congelare al momento tutte le richieste di mercato in attesa di conoscere le intenzioni della nuova proprietà viola e l'eventuale nuovo prezzo per la cessione.