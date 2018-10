Fiorentina, Veretout piace a Lione e Marsiglia: pronta offerta da 25 mln

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Come sottolinea La Nazione, dopo alcune importanti offerte recapitate alla Fiorentina sul conto di Milenkovic, adesso l'oggetto dei desideri di alcuni tra i più importanti club esteri è diventato Jordan Veretout, che in estate era già stato nel mirino dal mercato francese. Nelle ultime ore però Lione e Marsiglia sarebbero pronte a formalizzare un offerta per il centrocampista di circa 25 milioni di euro, un'offerta accompagnata da una robusta offerta economica al giocatore. La Fiorentina? Sicuramente, dopo il "no" per Milenkovic al Manchester United, non si scomporrà davanti alle incursioni francesi.