Fiorentina, Veretout può essere la chiave per El Shaarawy

© foto di Federico De Luca

Asse di mercato tra Fiorentina e Roma, come riporta il Corriere dello Sport. Se i giallorossi sembrano molto vicini all'acquisto del centrocampista Jordan Veretout, i viola vorrebbero invece rinforzare la rosa di Montella con un esterno d'attacco: il primo obiettivo è Stephan El Shaarawy, anche se resta vivo il sogno Cengiz Under.

Le cifre - Così, se nelle prossime ore il francese dovesse passare alla squadra di Fonseca per una cifra vicina ai 25 milioni (proprio oggi l'incontro tra la Roma e l'agente del calciatore), i viola si lancerebbero con carte più convincenti sull'italo-egiziano, il cui contratto viaggia verso la scadenza. ElSha ha chiesto tre milioni per quattro anni per rinnovare, uno stipendio che la nuova proprietà gigliata potrebbe provare a garantirgli. Tra gli osservati speciali, come detto, c'è anche il giovane talento turco Under, ma la sua altissima valutazione di mercato non aiuta di certo.