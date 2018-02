Fiorentina, Veretout: "Settimana delicata. Con la Juve gara importante"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il successo di Bologna, il giocatore della Fiorentina Veretout in mixed zone ha detto: "Sì è una vittoria importante che è arrivata al termine di una settimana delicata. Abbiamo affrontato una squadra molto forte ma il gruppo oggi si è fatto sentire. Il mio gol? Ho crossato forte per la porta e la palla è girata bene. È un successo importante in vista della partita con la Juventus. La cena ieri con la proprietà viola? Ci hanno detto che siamo una buona squadra, un gruppo che possiamo stare bene. Per noi è stato importante conoscere i nostri proprietari: siamo contenti. La gara con la Juve? È una partita importante per noi ma anche per tutta Firenze. Oggi è stato importante vincere così prepareremo meglio la gara coi bianconeri”.