Fiorentina, Veretout: "Voglio battere il Napoli e poi alzare la Coppa Italia"

Fonte: firenzeviola.it

© foto di Federico De Luca

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport propone questa mattina una lunga intervista al centrocampista viola Jordan Veretout, che si annuncia grande protagonista in vista del match di domani tra Fiorentina e Napoli. Queste le sue parole più significative: "Siamo in gruppo e vogliamo restarci. Ecco perché abbiamo bisogno di tre punti contro la squadra di Ancelotti. E’ difficile, ma non impossibile. La Fiorentina che ha vinto 7-1 in Coppa Italia contro la Roma può battere chiunque. L'anno scorso vincemmo grazie a una tripletta di Simeone. Tanta roba. Il Cholito ha attraversato un momento non facile. Ma anche quando non segnava non ha mai smesso di lavorare per la squadra. Questo è il marchio di fabbrica dei grandi giocatori. Il Napoli mi piace. Gioca un calcio divertente. Non butta mai via la palla. La semifinale di Coppa Italia? Da una vita il club viola non alza un trofeo. Anche io sogno di vincere finalmente qualcosa di importante. La Coppa è una grande opportunità anche se l’Atalanta è un’avversaria temibile. La squadra di Gasperini è un condensato di muscoli e potenza. Non è facile reggere il loro impatto fisico. A Bergamo, ad esempio, è quasi impossibile fare un buon risultato. Ma anche l’ultima Fiorentina non è male. Le critiche a Pioli? Ingiuste. Il nostro allenatore è la nostra guida. E’ un grande tecnico e un grande uomo. Anche nei momenti di difficoltà non perde mai il giusto equilibrio. Io in Nazionale? Se faccio bene con la Fiorentina vedrete che, prima o poi, avrò anche io la mia opportunità. Non mi arrendo".