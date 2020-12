Fiorentina-Verona 1-1, le pagelle: Amrabat leader contro l'ex, Dawidowicz ferma Ribery

vedi letture

Fiorentina-Hellas Verona 1-1 (8' Veloso, 19' Vlahovic)

Fiorentina-Hellas Verona 1-1 (8' Veloso, 19' Vlahovic)

FIORENTINA

Dragowski 6,5 - Prova, senza successo, ad esorcizzare Veloso prima del rigore trasformato. Gli arriva davanti Lazovic, da lui ben murato, per il resto poco lavoro.

Milenkovic 6,5 - Sicuro nelle letture, nella sua porzione di campo c'è poca gloria per tutti, sia da terra che da cielo. Va anche vicino al gol, ma non direziona bene.

Pezzella 6,5 - Perfetto nei duelli individuali contro Salcedo: non lo lascia giocare. Poi entra Colley, e la musica cambia un po'. Ma lui concede sempre poco.

Igor 6,5 - Attore non protagonista nell'episodio del contestato rigore, mostra invece un approccio attento e lo conferma nell'arco dell'intero incontro.

Venuti 5,5 - La sua spinta non è costante, e quando c'è bisogno di provare a cambiare la partita, Prandelli lo chiama fuori dal campo.

(dal 60' Lirola 5,5 - Non è un ingresso incisivo quello di spagnolo: quando viene cercato dai compagni, finisce perlopiù per sbagliare la giocata).

Amrabat 6,5 - Sfida dell'ex, conferma le buone sensazioni degli ultimi tempi e disputa una prova di buon livello, provando a fare da guida nella sofferenza.

Castrovilli 5,5 - Tameze gli si francobolla addosso, limitandolo nell'inventiva e nel suo gioco. Non riesce a tirare fuori fino in fondo le sue doti migliori.

(dall'87' Cutrone s.v.)

Barreca 5,5 - Un mix tra ingenuità e sfortuna, propendendo ben più per la seconda, il suo intervento che causa il rigore. Prova a cancellarlo, ma non spinge con qualità.

(dal 60' Biraghi 6 - Non è il solito treno, ma entra in un momento della gara molto tattico, e il finale a favore dell'Hellas, in cui però tiene bene, non gioca a favore).

Bonaventura 5,5 - Rischia il cartellino rosso nel primo tempo e, visto che non sembra in una delle sue migliori giornate, è tra chi esce nel triplo cambio all'ora di gioco.

(dal 60' Callejon 6 - Quasi d'incoraggiamento, visto che viene chiamato all'ennesimo ruolo diverso in questa sua avventura fiorentina. Stavolta nel duo di trequartisti dietro la punta).

Ribery 5,5 - Non può bastare l'appoggio per Vlahovic nella circostanza del rigore a dargli la sufficienza. Sa fare altro: corre tanto, corre male. Esce sfinito.

(dall'85' Borja Valero s.v.)

Vlahovic 6,5 - Scaltro nel prendersi il rigore con Gunter, è anche freddo nel trasformarlo. Come pochi giorni fa: d'altronde, il carattere non gli manca. Deve affinarsi nel ruolo, però.

Allenatore: Prandelli 6 - Mazzata iniziale mica da ridere: pronti, via, un minuto e venti e viene fischiato un rigore contro, battuto sei giri d'orologio dopo e trasformato. Con l'Hellas avanti al Franchi le recenti paure rischiano di materializzarsi tutte assieme, ma non è così. La Fiorentina mantiene lucidità e sfrutta un episodio per pareggiarla quasi subito, grazie ad un altro rigore. Il primo tempo è complessivamente giocato meglio: la stessa intensità si vede nella ripresa, ma la qualità cala bruscamente. Il finale, poi, è una gran sofferenza: la sua squadra a fatica a creare occasioni vere e proprie, e i pericoli maggiori sono per l'Hellas. Da rinviare la prima vittoria in Serie A, almeno porta a casa il pari.

HELLA VERONA

Silvestri 6 - Spiazzato da Vlahovic in occasione del calcio di rigore. Per il resto ordinaria amministrazione.

Dawidowicz 6,5 - Francobollato di Ribery dal fischio d'inizio. Non molla mai e vince il difficile duello contro l'ex Bayern Monaco.

Ceccherini 6,5 - Tiene bene contro il suo ex compagno di squadra Vlahovic: non era facile, vista la stazza del serbo.

Günter 5,5 - Non era al meglio della condizione. Suo il tocco su Vlahovic che porta l'arbitro Fourneau ad assegnare il rigore alla Fiorentina. (Dal 50' Magnani 6,5 - Entra benissimo in partita, diventa subito padrone del gioco aereo)

Faraoni 5,5 - Si vede pochissimo quando c'è da spingere. Meglio in fase di copertura, ma è troppo poco.

Tamèze 6 - In marcatura fissa su Castrovilli, chiude di fatto gran parte del gioco della Fiorentina. (Dal 71' Ilic 6 - Entra in campo con il piglio giusto, portando tutta la sua freschezza)

Veloso 6,5 - Freddo dal dischetto, porta subito il Verona in vantaggio. È il cervello del Verona, quando ha il pallone fra i piedi lo mette in cassaforte.

Dimarco 6 - Si vede in fase di spinta, ma non riesce ad essere insidioso quando calcia con il suo mancino.

Lazovic 5,5 - Fatica in un ruolo che non è nelle sue corde. Ha una ghiotta occasione nella ripresa, ma spreca in malo modo (Dal 71' Ruegg 6 - Entra bene in partita, crea qualche problema alla retroguardia viola)

Zaccagni 5,5 - In calo rispetto alle ultime prestazioni. È il grande assente di giornata in casa verona. (Dal 79' Yeboah Ankrah S.V)

Salcedo 5,5 - Subito protagonista in area di rigore. Conquista il penalty trasformato poi da Miguel Veloso. Di fatto è l'unica cosa della sua partita.(Dal 46' Colley 6 - Sicuramente meglio rispetto al suo compagno di squadra. Inizia alla grande, poi cala col passare dei minuti)

Ivan Juric 6 - Più forte degli infortuni. Sceglie Salcedo in attacco, poi cambia con Colley ed il Verona cresce. Non smette mai di incitare e di guidare la sua squadra da bordo campo. Nel silenzio del Franchi si sente solo la sua voce.