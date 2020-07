Fiorentina-Verona è la partita di Christian Kouamè: l'ivoriano torna dal 1' dopo oltre 8 mesi

Christian Kouamé si rivede dal 1' dopo oltre otto mesi. L'attaccante ex Genoa, oggi alla Fiorentina, scenderà in campo infatti da titolare nella gara in programma alle 19:30 contro l'Hellas Verona, valida per il 32° turno di campionato.

Sarà la sua prima volta da titolare in maglia viola, dopo la panchina col Parma e i 15 minuti giocati da subentrato col Cagliari, ma anche la sua prima da titolare in assoluto dopo il grave infortunio al crociato patito in Nazionale. L'ultima gara che l'ivoriano classe 1997 aveva giocato dall'inizio con la sua squadra era stata infatti Genoa-Udinese (1-3) del 3 novembre 2019, oltre otto mesi fa.