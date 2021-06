Fiorentina verso lo svincolo di Caceres. Nel suo futuro più Torino che Cagliari

Non sarà nella Fiorentina il futuro di Martin Caceres. Il contratto del difensore uruguayano classe '87, in scadenza domani, non sarà rinnovato entro i tempi previsti dalla società. Da non escludere del tutto, seppure appaia veramente improbabile, un tentativo in extremis dopo la fine dell'accordo. In pole position per ingaggiare l'esperto e poliedrico difensore c'è più il Torino del Cagliari, seppure stia ancora valutando assieme al suo entourage le varie proposte che potrebbero ancora arrivare.