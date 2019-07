Fiorentina, vertice con Commisso: Balotelli, Keita e il budget nel menù

© foto di Federico De Luca

Cercasi punta. Nel vertice in programma in casa Fiorentina, scrive stamani La Nazione, Barone e Pradè proporranno al patron Rocco Commisso vari nomi, tra i quali ne spuntano due in particolare: Mario Balotelli e Keita. Per quanto riguarda il primo, sarebbe già pronta una bozza di contratto e mancherebbe solo il sì di Commisso.

Keita e budget - Sul secondo invece c'è un'intesa di massima con il Monaco sulla formula del prestito con diritto di riscatto, ma l'ostacolo è rappresentato dalla volontà del giocatore che, pur non avendo preclusioni per Firenze, vorrebbe trasferirsi a titolo definitivo dopo i tanti prestiti. Dal vertice a New York, comunque, Commisso dovrebbe consegnare ai dirigenti i budget col quale lavorare: sarà il passaggio decisivo per ogni movimento successivo.