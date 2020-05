Fiorentina, Vertonghen a costo zero se parte Pezzella. Resta viva l'idea Rugani

vedi letture

Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione sul mercato della Fiorentina. In difesa molto dipenderà da quel che decideranno di fare gli attuali titolari, a cominciare da German Pezzella. Se l'argentino partisse si punterebbe sull'esperienza di Jan Vertonghen, soluzione a costo zero che lascerebbe così aperta la strada per un ulteriore acquisto. Non decadrebbe l'idea Daniele Rugani.