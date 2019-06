Fiorentina, via al mercato. Muriel e Veretout addio. Quattro gli obiettivi

© foto di Federico De Luca

Con l'arrivo di Daniele Pradè e la conferma, quasi certa, di Vincenzo Montella in panchina, la nuova Fiorentina di Rocco Commisso può iniziare a pensare al mercato. Sia in entrata che in uscita.

La lista della spesa - Sul fronte degli acquisti, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sono quattro gli obiettivi primari dei viola: un terzino destro, due centrocampisti (un regista di profilo internazionale) e una prima punta che sarà l'investimento maggiore dell'estate.

Goodbye Firenze - In uscita, in attesa di capire se Federico Chiesa rimarrà o meno in viola, sono già due i big certi di salutare: Jordan Veretout, sul quale ci sono le mire di Napoli, Milan e Arsenal, e Luis Muriel che nonostante sei mesi abbastanza positivi non verrà riscattato dal Siviglia.