Fiorentina, via al mercato: Veretout saluta, per le entrate palla a Montella

© foto di Federico De Luca

Con Rocco Commisso che ben presto volerà ancora una volta verso Firenze, costruendosi di fatto l'etichetta di viaggiatore infaticabile, questa è la settimana in cui di fatto prenderà il via il calciomercato della Fiorentina. La scorsa, come previsto, è stata quella delle nomine, e con il ritorno di Pradè da ds è già possibile cominciare a pensare in ottica acquisti e cessioni. Non a caso Joe Barone ieri era a Roma per discutere con il ds, e assieme a lui Montella, prima di approdare a Firenze dove aprirà la strada al presidente. Parlando di mercato, ancora il punto sui nomi non è chiaro, ma c'è la possibilità di affidarsi al mercato dei parametri zero, visti i tanti giocatori di qualità in giro per l'Europa e per il mondo. I primi nomi, dal già sentito Bertolacci al più esotico Jason del Levante, sono già emersi, ma non è detto che siano potenziali affari. Di certo c'è che qualche cessione sarà necessaria. Il primo candidato a partire pare ben definito: Jordan Veretout. Il centrocampista francese è poco apprezzato da una nutrita fetta della tifoseria, e sul suo conto le pretendenti non mancano. In più Commisso, in una delle tante interviste rilasciate da quando è l'owner viola, ha già ventilato questa possibilità. Oltre a lui altri usciranno, per un ricambio che - almeno nelle intenzioni - dovrebbe riportare alla mente la rivoluzione operata nel 2012. La formula alla base, infatti, è quella: cessioni a parte, per quanto riguarda gli acquisti il tecnico avrà un parere decisivo, un punto non da poco se si ripercorrono gli ultimi anni della Fiorentina.