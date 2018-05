Fiorentina, via in tre per fine prestito: Gil Dias, Falcinelli e Lo Faso

© foto di Federico De Luca

Tre giocatori della Fiorentina - arrivati in prestito nelle ultime due sessioni di mercato - sono destinati a lasciare Firenze e la squadra viola. Secondo quanto riporta La Nazione, infatti, sia Gil Dias che Falcinelli hanno capito che nella rosa di Pioli non c'è spazio per poter essere protagonisti e, nonostante i loro prestiti siano validi anche per la prossima stagione, hanno chiesto di andarsene per trovare continuità. Il terzo nome è quello di Lo Faso, per il quale la Fiorentina non eserciterà il diritto di riscatto fissato a 2,5 milioni di euro. Per il giocatore sembrano essere arrivate già delle offerte al Palermo, club proprietario del cartellino.