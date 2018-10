Fiorentina, via libera al rinnovo di Pioli: scatta l'opzione fino al 2020

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Fiorentina ha già deciso di far valere l'opzione di rinnovo automatico per Stefano Pioli che prolungherà l'attuale accordo dal 2019 al 2020. Ieri il suo agente Bruno Satin ha fatto visita ai dirigenti viola anche per iniziare a intavolare un discorso di ulteriore prolungamento, anche se lo stesso tecnico al momento non pensa altro che a preparare al meglio la trasferta contro la Lazio.