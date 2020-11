Fiorentina, vicepresidente Flamengo: "Troveremo un accordo per trattenere Pedro"

vedi letture

"Il Flamengo è interessato a Pedro e ci stiamo muovendo in quella direzione. Sono assolutamente certo che troveremo un modo per esercitare questo diritto di acquisto che abbiamo fino al 31 dicembre". A dirlo è il vicepresidente del Flamengo, Marcos Braz, che ha rilasciato un'intervista al programma Arena SBT e si è sbilanciato sul futuro dell'attaccante in prestito dai viola: "Dobbiamo essere calmi perché c'è sempre voluto tempo al Flamengo per mettere a segno i grandi acquisti. Faremo tutto il possibile per averlo con noi per altri quattro o cinque anni".