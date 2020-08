Fiorentina, vicino Torreira: la prossima settimana Pradé può chiudere per il centrocampista

Colpo a centrocampo in vista per la Fiorentina. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de La Nazione, il mediano dell’Arsenal sarebbe ad un passo dalla formazione viola. Se non dovessero subentrare delle complicazioni, la prossima settimana Daniele Pradé dovrebbe chiudere per il ritorno in Italia dell’uruguaiano esploso con la maglia della Sampdoria.