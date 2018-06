Fiorentina, vincere per dimenticare. Non deve esserci due senza tre

Terza occasione di gloria in dodici mesi per la Fiorentina Primavera, ansiosa di consegnare alla proprietà un risultato di prestigio che possa confermare ulteriormente la bontà della strada intrapresa in merito agli investimenti sul settore giovanile. E l'impressione reale porta a pensare che questa sia davvero, se non la volta buona, quella in cui i viola si presentano alla sfida senza timori reverenziali di sorta e con ragione. Tra gli avversari nerazzurri, in quello che è diventato un classico degli ultimi anni a livello giovanile, e i giocatori viola non c'è più la differenza che c'era un anno fa. Lo ha dimostrato la Viareggio Cup, hanno tutta intenzione di confermarlo con un bel risultato i baby viola stasera.