Fiorentina, viola irremovibili su Chiesa: non è in vendita

"Niente incontro per Chiesa", scrive La Repubblica questa mattina in edicola. I viola sono irremovibili. Chiesa non è in vendita, quindi inutile incontrarsi adesso. Barone è impegnato a costruire la nuova squadra. Società e giocatore si vedranno più in là anche col padre Enrico, forse anche a mercato chiuso. La Fiorentina gli proporrà l'allungamento (2024) del contratto e 3 milioni l'anno di ingaggio.