Fiorentina, viola sulle tracce di Zeneli dell'Heerenveen

© foto di Balti Touati/PhotoViews

Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport la Fiorentina segue Arber Zeneli, esterno svedese di origini kosovare che tra qualche settimana finirà in regime di svincolo con l’Heerenveen. Sul ragazzo, che era stato seguito dai viola in estate, c'è da registrare la concorrenza del Fenerbahce. Le sue ultime dichiarazioni lasciano pochi dubbi sul suo futuro: "Tutti, nel club, sanno che voglio approdare ad un livello più alto". La Fiorentina segue con attenzione, ma per prenderlo a gennaio servirà un indennizzo economico al club olandese.