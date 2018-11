Fiorentina, Vitor Hugo: "Il quarto posto non è così lontano"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il centrale della Fiorentina, Vitor Hugo, ha parlato ai microfoni di Tuttosport prima della sfida contro la Juventus, delineando gli obiettivi stagionali. "Conosciamo la forza e la qualità dei bianconeri, credo abbiano già ormai le mani sull'ottavo scudetto. Però anche noi siamo una buona squadra, vero che non vinciamo da un po', ma la classifica non ne ha risentito. Siamo sempre lì, in corsa per l'Europa, noi continuiamo a crederci. Il sesto posto dista appena 2 punti e neppure il quarto è lontano".