Fiorentina, Vitor Hugo in partenza: dopo il Leganes c'è il Besiktas

© foto di Federico De Luca

La Nazione oggi in edicola spiega che la Fiorentina si prepara a piazzare Vitor Hugo che ha richieste in Spagna e Turchia. Il Leganes ha fatto una proposta ma non abbastanza: i viola infatti chiedono 8 milioni di euro per il giocatore. Intnato in Turchia si è fatto avanti il Besiktas che potrebbe superare la proposta iberica per il centrale brasiliano in uscita dalla Fiorentina.