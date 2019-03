Fonte: Firenzeviola.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Queste le parole di Vitor Hugo nella zona mista dello stadio Franchi nel post-partita di Fiorentina-Torino: “Siamo entrati in partita con la voglia di vincere, abbiamo lottato per tutta la gara ma non siamo riusciti a fare gol nonostante le occasioni. Abbiamo giocato meglio di loro ma dobbiamo andare avanti così. Sappiamo che le prossime tre partite saranno durissime: vogliamo migliorare la nostra classifica. La partita di Bergamo in Coppa? Dobbiamo pensare alle prossime tre gare per vedere dove possiamo arrivare e poi dopo penseremo alla sfida con l’Atalanta. Il mio momento? Sono felice di aver fatto l’assist per Simeone, non sapevo se fosse in offside o meno. Le mie panchine? Decide il mister, quando uno scende in campo o sta in panchina deve avere la testa giusta: adesso spero di rimanere titolare. L’esordio di Montiel? Lui è un bravo ragazzo, che sta lavorando con la Primavera alla grande: quando si allena insieme a noi fa bene, gli facciamo i complimenti”.