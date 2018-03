Fiorentina, Vitor Hugo: "Tutto per te oggi, Asto. Che onore sostituirti"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tramite il suo profilo Instagram, Vitor Hugo, oggi match-winner contro il Benevento, ha voluto dedicare l'accaduto al compianto compagno Davide Astori: "Tutto quello che abbiamo fatto oggi era per te Asto! Un uomo eccezionale che mancherai a tutti noi .. Ho avuto l'onore di sostituire voi e ho dato il mio meglio per tu essere orgoglioso di me ed è riuscito a fare questo golo e onorarti e io manterrò questo momento per il resto della mia vita !! Grazie per tutto quello che mi hai insegnato da quando sono arrivato e se oggi sono un giocatore migliore grazie a te e ai tuoi consigli !! So che non possiamo più giocare con te, in questo momento, ma possiamo, dovremmo e andiamo giocare, d'ora in poi, PER TE !! Grazie Capitano, MIO CAPITANO !!".